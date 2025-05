Agenti accusati di tortura | Nessun livido sulla vittima

Ieri si è tenuta l'udienza in tribunale per il processo che coinvolge quattro agenti della polizia locale di Sassuolo, accusati di tortura nei confronti di un 34enne marocchino. I fatti risalgono al 15 ottobre 2021 e si sono svolti presso l'ospedale locale, sollevando interrogativi su come si possano accusare di tortura senza evidenze di lividi.

Si è svolta ieri mattina l’udienza in tribunale nel processo che vede imputati quattro Agenti della polizia locale di Sassuolo accusati del reato di tortura nei confronti di un 34enne marocchino. I fatti contestati sono avvenuti il 15 ottobre del 2021 all’ospedale di Sassuolo, all’interno dei locali del pronto soccorso. Secondo l’accusa, due Agenti e due assistenti di polizia locale che lì si trovavano quella sera, avrebbero immobilizzato con la forza su una barella e picchiato uno straniero giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo con una grave crisi ipoglicemica. Nel corso dell’udienza che si è svolta Ieri mattina sono stati ascoltati dal giudice incaricato i due medici legali che erano stati nominati dagli avvocati difensori, vale a dire i dottori Sabino Pelosi e Matteo Tudini i quali, in base alle loro perizie, nel corso della loro deposizione avrebbero escluso ecchimosi sulla pelle del 34enne, lividi cha a maggiore ragione secondo la ricostruzione della difesa, sarebbero dovuto essere presenti proprio a causa della fragilità capillare dovuta al diabete. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agenti accusati di tortura: "Nessun livido sulla vittima"

Su questo argomento da altre fonti

"Nessuna tortura o violenza abbiamo ‘contenuto’ il paziente" - A parlare ieri in aula, nell’ambito del procedimento in corso davanti al collegio contro i quattro operatori della polizia locale di Sassuolo, due agenti e due assistenti, rinviati a giudizio per ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Agenti accusati di tortura, infermiera e medici dell’ospedale: «Violenza inaudita sul paziente» - Una presunta aggressione ai danni di un 41enne marocchino del Reggiano che, si scoprirà poi, era in grave stato ipoglicemico e per cui imputati con l’accusa di tortura ci sono due agenti ... 🔗msn.com

Papa Francesco: “Fermiamo l’orrore della tortura” - La tortura è un crimine sancito dal diritto internazionale, presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, secondo la quale “nessun individuo ... dei quattro agenti dei servizi segreti ... 🔗interris.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi ? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.