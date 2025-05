after juliet e antigone giannone protagonista nel weekend di festival per la scuola

Il fine settimana è stato ricco di emozioni per gli studenti e i docenti del Liceo “Pietro Giannone” di Caserta, protagonisti di due importanti festival dedicati alla scuola. Con lo spettacolo “After Juliet” e il cortometraggio “Antigone”, i giovani talenti hanno portato in scena temi di grande attualità, mostrando il loro impegno artistico e culturale.

Fine settimana intenso per studenti e docenti del Liceo “Pietro Giannone” di Caserta, protagonisti, con lo spettacolo “AfterJuliet” ed il cortometraggio “Antigone”, di due importanti festival dedicati al mondo della scuola.“AfterJuliet” – adattamento dall’omonimo dramma della scozzese. 🔗Leggi su Casertanews.it