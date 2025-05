Afghanistan i talebani vietano gli scacchi | un segnale tremendo Di cosa hanno paura?

In Afghanistan, il governo talebano ha imposto il divieto di giocare a scacchi, svelando un timore profondo. Secondo Atal Mashwani, portavoce del dipartimento dello sport, le "considerazioni religiose" e i principi della sharia giustificherebbero questa decisione. Questo divieto rappresenta un segnale inquietante di come il regime possa percepire il pensiero strategico e la libertà di espressione come una minaccia.

In Afghanistan, gli scacchi sono stati vietati. Sì, avete letto bene: vietati. Il portavoce del dipartimento dello sport del governo talebano, Atal Mashwani, ha detto che ci sono “considerazioni religiose” che impediscono di giocare a scacchi. “Secondo la sharia,” ha spiegato, “gli scacchi sono un mezzo di gioco d’azzardo”. Dunque, illegali. Dunque, immorali. Dunque, sospesi fino a nuovo ordine.Ora, io gioco a scacchi. Non bene, forse. Ma gioco. E non scommetto denaro, né credo di offendere alcun Dio mentre lo faccio. Solo, quando muovo il cavallo, quando penso a una difesa siciliana o sogno un arrocco, sento che la mia mente si muove. Si sveglia. Elabora. Soppesa. E in un paese come l’Afghanistan, dove il silenzio è spesso figlio della paura e la libertà è già stata calpestata sotto i piedi nudi dell’ortodossia, vietare un gioco come questo non è un fatto minore. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it