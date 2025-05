Affitti brevi gli imprenditori denunciano | Atti vandalici cin staccati Danno grave

Un allarmante fenomeno sta interessando il settore degli affitti brevi a Firenze: crescono i casi di vandalismo con cinepresa staccata o occultata. Gli imprenditori denunciando gravi danni e complicazioni nell'identificazione degli immobili, rendendo difficile la distinzione tra attività legali e abusive. Fagnoni sottolinea l’urgenza di affrontare questa problematica.

Fagnoni: "A Firenze si registrano sempre più casi di Cin staccati, verniciati o occultati. Molti manager e imprenditori del settore ci segnalano questo fenomeno di vandalismo che peraltro rende più difficile l'identificazione degli immobili e la distinzione delle Attività legali da quelle abusive. Esattamente il contrario di quel che viene chiesto da chi vorrebbe maggiori controlli sugli Affittibrevi"

