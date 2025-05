Affari Tuoi il gesto di Jasmine indigna il pubblico | Famiglia salva

Nella puntata di Affari Tuoi del 12 maggio, il gesto di Jasmine, giovane concorrente toscana, ha suscitato un acceso dibattito tra il pubblico. Mentre sfidava il Dottore Pasquale Romano, la sua decisione ha suscitato polemiche e accese reazioni, ma alla fine la famiglia di Jasmine ha trovato un modo per salvare la situazione. Scopriamo cosa è accaduto.

Puntata con polemica quella di AffariTuoi andata in onda lunedì 12 maggio. Qui, su Rai 1, a giocare è Jasmine. La ragazza, concorrente della regione Toscana, è un'impiegata nel settore degli infissi di professione, ha pescato il pacco numero 8 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Matteo, impiegato invece nel settore delle spedizioni.Nonostante la partita sia iniziata in maniera altalenante, i due hanno portato a segno diversi colpi. Fino ad arrivare ai pacchi finali: sul tabellone sono rimasti i 500 euro e 75mila euro. A quel punto il Dottore ha offerto alla coppia 25mila euro. "Sai, mi sento che qui la rischiamo grossa. Quando sono andata a prendere il 3, il 18 mi ha chiamata. per questo mi sono bloccata. Prima di prendere la decisione terrei a ringraziare tutti i miei compagni di viaggio e a te Stefano, ci hai fatto veramente sentire a casa. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it