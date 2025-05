ToniStorm dà il benvenuto a tutte e ora sa quali tre star dovrà affrontare all’AEW BeachBreak.In una speciale edizioni di giovedì sera di Collision, AEW ha annunciato il ritorno di Skye Blue nella sua città natale, Chicago, a BeachBreak. Blue prenderà parte a un match eliminator a quattro, che vedrà anche la campionessa mondiale femminile AEW ToniStorm. Ora, le altre due contendenti sono state rivelate: una campionessa in carica e una nuova arrivata AEW hanno la possibilità di conquistare una possibilità per l’AEW Women’s World Championship.Tony Khan ha rivelato sui social media che ToniStorm e Skye Blue saranno affiancate da Mina Shirakawa e dalla nuova campionessa femminile NJPW STRONG AZM nel match a quattro. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm sfiderà nuove star a Beach Break