AEW | Jake The Snake Roberts è ricoverato in ospedale per un’ablazione cardiaca

Nella giornata di oggi l’Hall of Famer Jake “The Snake” Roberts è stato ricoverato in ospedale per un ablazione cardiaca.A rivelarlo è stata la moglie Cheryl Roberts con un post su Instagram, dove avvisa che suo marito in mattinata si è sottoposto all’intervento e perciò chiede di pregare per lui.L’ablazione cardiaca è un intervento chirurgico per il trattamento delle aritmie cardiache, necessaria quando i sintomi dell’aritmia sono invalidanti e la terapia farmacologica non è sufficiente.Roberts ha rivelato nel Gennaio di quest’anno, che i dottori gli hanno trovato vari problemi di salute quando è stato ricoverato per curare una polmonite. Lui convive anche con una pneumopatia cronica ostruttiva, che rende pericolose malattie come la polmonite.AGGIORNAMENTO Jake sta bene ed è pronto per essere dimesso, seguirà una settimana di riposo e poi sarà di nuovo in grado di rimettersi in viaggio con la AEW. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Jake “The Snake” Roberts è ricoverato in ospedale per un’ablazione cardiaca

