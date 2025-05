Aeroporto di Salerno Iannone | Via libera da Enac per l’intitolazione anche al Cilento

L'aeroporto di Salerno Iannone si appresta a una significativa evoluzione, con l'Enac che ha dato il via libera per intitolarlo non solo alla Costa d’Amalfi, ma anche al Cilento. Questa decisione, comunicata dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, segna un importante riconoscimento per il territorio.

Salerno – Lo scalo aeroportuale di Salerno si prepara a cambiare ufficialmente nome. L’Enac ha infatti approvato la delibera che prevede l’estensione dell’intitolazione non solo alla Costa d’Amalfi, ma anche al Cilento. A darne notizia è il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone, esponente di Fratelli d’Italia, che ha seguito in prima persona l’iter insieme al collega Tullio Ferrante.“Bene la decisione di Enac – ha dichiarato Iannone – che ha accolto l’istanza presentata nei giorni scorsi. Una delle prime iniziative che ho condiviso dopo aver assunto l’incarico di Sottosegretario. Con questo atto si restituisce dignità e visibilità anche alla parte sud della provincia di Salerno, riconoscendone il valore turistico, economico e culturale”. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Aeroporto di Salerno, Iannone: “Via libera da Enac per l’intitolazione anche al Cilento”

Se ne parla anche su altri siti

Ferrante e Iannone (Mit): "Intitolare aeroporto di Salerno alla Costa d’Amalfi e del Cilento” - Proporremo quindi di avviare l'iter di modifica dell’intitolazione dello scalo in ‘Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano Costa d'Amalfi e del Cilento’: un nome, questo, che - concludono ... 🔗salernotoday.it

Ferrante e Iannone (Mit), Intitolare aeroporto Salerno alla "Costa d'Amalfi e del Cilento" - “L’aeroporto di Salerno ... Internazionale di Salerno-Pontecagnano Costa d'Amalfi e del Cilento’: un nome, questo, che - concludono Ferrante e Iannone - darà finalmente voce a tutte le ... 🔗cilentonotizie.it

Ferrante e Iannone (Mit): «Intitolare aeroporto Salerno a “Costa d’Amalfi e Cilento”» - Proporremo quindi di avviare l'iter di modifica dell'intitolazione dello scalo in ‘Aeroporto Internazionale di Salerno-Pontecagnano Costa d'Amalfi e del Cilento': un nome, questo, che - concludono ... 🔗ilvescovado.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Camorra Salerno : fare chiarezza su intreccio politica-malavita su trasporto infermi e onoranze funebri

Operazione della Polizia a Salerno contro le infiltrazioni nel settore del trasporto infermi e delle onoranze funebri.