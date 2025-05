Aeroporti Ferrante Mit | Ok Enac a intitolare scalo Salerno ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’

Il nuovo accordo tra Aeroporti di Ferrante e MIT, approvato da ENAC, prevede la rinominazione dell'aeroporto di Salerno in "Costa d'Amalfi e del Cilento". Questa decisione, frutto dell'istanza presentata con il Sottosegretario Antonio Iannone, rappresenta un importante riconoscimento per il patrimonio territoriale e turistico della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo grande soddisfazione per la decisione di Enac che, accogliendo l’istanza presentata insieme al Sottosegretario Antonio Iannone, ha approvato la delibera per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento. Un impegno che avevo assunto personalmente e che ho mantenuto per dare il giusto riconoscimento alle istanze locali. Lo scalo, che già registra flussi in costante aumento, risulterà ancora più attrattivo e funzionale a tutto il territorio. È un traguardo importante che, accanto alla costiera amalfitana, consentirà di valorizzare anche la costa cilentana e le aree interne fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. Come Mit abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento delle capacità logistiche dell’aeroporto e continueremo a lavorare affinché esprima in pieno tutte le sue potenzialità. 🔗Leggi su Anteprima24.it