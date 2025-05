Aereo Piper atterra d’emergenza in strada a Padova | a bordo il pilota e 3 studenti illesi

Oggi pomeriggio, un aereo Piper ha compiuto un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova. A bordo, il pilota e tre studenti sono stati sorpresi dall'evento, ma fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Uno spavento per i passeggeri, che hanno vissuto un'avventura inaspettata. Continua a leggere...

Oggi pomeriggio un Aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova: impauriti, ma illesi i 4 passeggeri. 🔗Leggi su Fanpage.it

