Il drammatico abbattimento dell'MH17 della Malaysia Airlines nel 2014 ha avuto un esito giuridico significativo: l'ONU ha condannato la Russia a risarcire le famiglie delle 298 vittime. La decisione, emessa dall'agenzia delle Nazioni Unite per l'aviazione civile, sottolinea la responsabilità del paese e rievoca il doloroso ricordo di quella tragica giornata.

Ginevra, 13 maggio 2025 – La Russia è stata ritenuta responsabile dell’abbattimento dell'Mh17 della Malaysia Airlines, dovrà “risarcire” le famiglie delle 298 vittime. Lo ha stabilito l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell’aviazione civile.La tragedia risale al 17 luglio del 2014: un missile terra-aria Buk di fabbricazione russa colpì in pieno il Boeing 777 nei cieli sopra all'Ucraina, l’Aereo era partito da Amsterdam ed era diretto a Kuala Lumpur. Tre anni fa l’Olanda aveva condannato all’ergastolo tre persone, ma la Russia ha sempre negato ogni coinvolgimenyo. La sentenza Onu “La Federazione russa non ha rispettato i suoi obblighi alla luce del diritto Aereo internazionale per la distruzione dell'Mh17 della Malaysia Airlines nel 2014", ha stimato l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. 🔗Leggi su Quotidiano.net