Aereo atterra in strada a Padova a bordo yemenita e due pakistani | scattano indagini

Un aereo da turismo è atterrato in una strada poco fuori Padova a causa di un'emergenza. A bordo, oltre al pilota, c'erano tre studenti universitari, un yemenita e due pakistani, tutti illesi. Le autorità, tra cui la Polizia scientifica e la Digos, stanno avviando indagini per chiarire le circostanze dell'evento.

(Adnkronos) – La Polizia scientifica ma soprattutto la Digos si stanno occupando dell'Aereo da turismo atterrato in una strada poco fuori Padova oggi pomeriggio a seguito di un'emergenza. A bordo, oltre al pilota, anche tre studenti universitari, uno yemenita e altri due pakistani, tutti illesi. Secondo la testimonianza resa dal pilota, il Piper, decollato dall'aeroporto .L'articolo Aereoatterra in strada a Padova, a bordoyemenita e due pakistani: scattanoindagini proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Se ne parla anche su altri siti

Aereo Piper atterra d’emergenza in strada a Padova: a bordo il pilota e 3 studenti, illesi - Oggi pomeriggio un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova: impauriti, ma illesi ... 🔗fanpage.it

Aereo atterra in strada a Padova, a bordo yemenita e due pakistani: scattano indagini - (Adnkronos) - La Polizia scientifica ma soprattutto la Digos si stanno occupando dell'aereo da turismo atterrato in una strada poco fuori Padova oggi pomeriggio a seguito di un'emergenza. A bordo, olt ... 🔗msn.com

Padova, aereo da turismo atterra in strada: illese le persone a bordo - Atterraggio d’emergenza per un aereo da turismo Piper in via della Madonnina a Padova. Il velivolo, con a bordo 4 persone, è dovuto atterrare poco dopo il decollo all’aeroporto cittadino ‘Allegri’ per ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden supera Trump e la gente scende in strada a ballare

L'avanzata del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden sullo sfidante Donald Trump in Pennsylvania ha dato il via ai festeggiamenti dei suoi sostenitori negli Stati Uniti: a Philadelphia molte persone sono scese in piazza per ballare per celebrare un vantaggio che Biden ha sempre portato .