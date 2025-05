Adriano Panzironi il guru delle diete condannato a 2 anni ed 8 mesi

Adriano Panzironi, noto come il "guru delle diete", è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica. La sentenza del tribunale monocratico di Roma mette in luce le pratiche discutibili del noto imprenditore, che ha sollevato polemiche con le sue teorie alimentari e la promozione di diete non comprovate.

AdrianoPanzironi, conosciuto come il "gurudellediete", è stato condannato a 2 e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica. l tribunale monocratico di Roma ha condannatoPanzironi a 2 anni e 8 mesi di reclusione per aver esercitato abusivamente la professione medica. L'imprenditore, infatti, si è rivolto per anni ad un'ampia fetta di spettatori, che hanno dato credito alle sue affermazioni

Condannato Adriano Panzironi, il falso guru delle diete in tv: metteva a rischio la salute pubblica - Il tribunale di Roma condanna Adriano Panzironi per esercizio abusivo della professione medica. Coinvolto anche il fratello gemello Roberto.

Adriano Panzironi, noto come il "guru delle diete", è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per esercizio abusivo della professione... - Martedì l'imprenditore Adriano Panzironi, noto come il "guru delle diete", è stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di prigione per esercizio abusivo della professione medica. Suo fratello ...

Il 'guru delle diete' Adriano Panzironi condannato a 2 anni e 8 mesi - Esercizio abusivo della professione medica: la decisione del tribunale monocratico di Roma . Il commento di Omceo Roma ...

