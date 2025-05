Adriano Panzironi il ' guru delle diete' condannato a 2 anni e 8 mesi

Adriano Panzironi, conosciuto come il 'guru delle diete', è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per esercizio abusivo della professione medica. La sentenza include anche una pena di un anno e quattro mesi per suo fratello, Roberto Panzironi, confermando così le gravi accuse mosse dalla procura.

AdrianoPanzironi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Noto come il 'gurudellediete', era accusato di esercizio abusivo della professione medica. Inoltre, il giudice monocratico - come chiesto dalla procura - ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi il fratello, Roberto Panzironi.

