Adriano Panzironi il ‘guru delle diete’ condannato a 2 anni e 8 mesi

Adriano Panzironi, celebre per le sue diete, è stato condannato dal tribunale di Roma a 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica. La sentenza, emessa da un giudice monocratico, include anche una pena di un anno e 4 mesi per il fratello Roberto Panzironi, anch'egli coinvolto nella vicenda.

(Adnkronos) – Il tribunale di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesiAdrianoPanzironi, noto come il 'guru delle diete', accusato di esercizio abusivo della professione medica. Il giudice monocratico ha inflitto anche una pena di un anno e 4 mesi, come chiesto dalla procura, al fratello Roberto Panzironi. Secondo l'atto d'accusa, AdrianoPanzironi,

