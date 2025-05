Adriano Panzironi ‘guru delle diete’ condannato a 2 anni e 8 mesi

Adriano Panzironi, noto come il 'guru delle diete', è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica. Famoso per le sue apparizioni nei salotti di Barbara D'Urso, Panzironi ha suscitato polemiche con le sue teorie alimentari e approcci non convenzionali alla salute.

Il 'guru delle diete', AdrianoPanzironi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per esercizio abusivo della professione medica. Era famoso perché veniva spesso ospitato nei salotti di Barbara D'UrsoL'articolo AdrianoPanzironi, ‘gurudellediete’, condannato a 2 anni e 8 mesi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adriano Panzironi, ‘guru delle diete’, condannato a 2 anni e 8 mesi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Adriano Celentano critica gli applausi finti di DiMartedì: Avvertimento a Giovanni Floris

Adriano Celentano ha recentemente espresso critiche verso il programma "DiMartedì", condotto da Giovanni Floris su La7, per l'uso eccessivo di applausi finti.