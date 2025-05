Adrenalina ad alta quota | un ristorante sospeso accende il Gran Premio di Imola

...culinaria unica, si sposta nell’emozionante cornice del Gran Premio di Imola. Sospesi nel cielo, gli ospiti possono gustare piatti prelibati mentre vivono il brivido delle competizioni motoristiche. Un evento che unisce gourmet e sport, per un'esperienza indimenticabile tra adrenalina e sapori unici, pronta a conquistare i palati e i cuori di tutti.

L’Adrenalina corre veloce, il cuore batte forte, lo sguardo si perde tra le curve leggendarie dell’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. È qui che la passione per la velocità incontra l’emozione di un’avventura ad altaquota. Dinner in the Sky, il ristorante tra le nuvole che offre un’esperienza. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Adrenalina ad alta quota: un ristorante sospeso accende il Gran Premio di Imola

