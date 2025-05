Adilma e l’ossessione per i soldi di Ravasio | Faccio le macumbe per fargli venire il tumore ma quello non muore

Parabiago, 13 maggio 2025 – La testimonianza della sorella di Massimo Ferretti svela un inquietante retroscena: Adilma e la sua ossessione per i soldi avrebbero tentato di colpire Fabio Ravasio con macumbe. “Faccio le macumbe per fargli venire il tumore, ma quello non muore”, ripeteva, gettando un'ombra oscura su un processo già drammatico.

Parabiago, 13 maggio 2025 – “Adilma diceva che faceva macumbe per far venire un tumore a Fabio Ravasio. ‘E non muore, e non muore.’ continuava a ripetere”. È una deposizione carica di dettagli inquietanti quella resa ieri in aula dalla sorella di Massimo Ferretti, uno degli imputati nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. La donna, sentita come testimone dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio, ha offerto un ritratto drammatico del legame tra suo fratello e Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana di 49 anni accusata di essere la mente dell’omicidio.Secondo la testimone, la relazione tra i due cominciò nel febbraio 2023 con un semplice caffè a casa di Adilma. Da quel momento, racconta, Massimo Ferretti cambiò radicalmente: “Ha allontanato tutta la famiglia, i suoi figli. Io non riuscivo più nemmeno a entrare nel suo bar. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adilma e l’ossessione per i soldi di Ravasio: “Faccio le macumbe per fargli venire il tumore, ma quello non muore”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Adilma e l’ossessione per i soldi di Ravasio: “Faccio le macumbe per fargli venire il tumore, ma quello non muore” - Processo alla mantide di Parabiago e ad altri sette imputati per l’assassinio dell’imprenditore, parla la sorella di uno degli amanti della brasiliana: “Da quando la conobbe, cambiò radicalmente e man ... 🔗ilgiorno.it

Omicidio Fabio Ravasio, una testimone: “Adilma Carneiro faceva macumbe, voleva fargli venire un tumore” - Durante l'udienza del 12 maggio in Corte d'Assise a Busto Arsizio (Varese) una testimone ha raccontato che Adilma Pereira Carneiro avrebbe voluto Fabio ... 🔗fanpage.it

Processo ad Adilma e i suoi complici, 'una macumba per uccidere' - "Una macumba per far morire Fabio Ravasio". Questo quanto riferito da una teste durante l'udienza di oggi davanti alla Corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio (Varese) dove si sta celebrando il ... 🔗ansa.it