Adesso sappiamo quando arriverà Android 16 ma per le vere novità ci sarà da aspettare

Finalmente abbiamo una data per l'arrivo di Android 16: sarà disponibile in versione stabile a giugno. Tuttavia, le attese novità portate dal nuovo Material 3 Expressive non saranno incluse in questo aggiornamento iniziale. Scopri di più nell'articolo di TuttoAndroid.

Android 16 arriverà in forma stabile a giugno, ma il nuovo Material 3 Expressive non sarà parte della versione iniziale dell'aggiornamento.

