La Juventus è pronta a prendere una decisione drastica: Dusan Vlahovic saluterà il club per una nuova avventura, con un'operazione da 40 milioni. Il direttore sportivo Giuntoli non perde tempo, mentre il giocatore e la squadra si concentrano sulle ultime due partite, fondamentali per la qualificazione in Champions League e il salvataggio di una stagione difficile.

La Juventus si prepara a cedere Vlahovic, ormai fuori dal progetto. Il direttore sportivo Giuntoli punta ad incassare 40 milioni.Ancora due gare da vivere insieme, con l’obiettivo di provare a centrare la qualificazione in Champions League e salvare così un’annata molto complicata. Poi, per la Juventus e Dusan Vlahovic arriverà il momento di salutarsi, con reciproca insoddisfazione. Quella di domenica, contro l’Udinese, per il 25enne serbo rappresenterà l’ultima gara all’Allianz Stadium da bianconero: il club, infatti, ha deciso di voltare pagina e venderlo al miglior offerente alla luce degli ostacoli emersi nella trattativa riguardante il rinnovo del suo contratto.AddioVlahovic, la Juve ha deciso: saluta per 40 milioni, c’è una nuovadestinazione (LaPresse) TvPlay.itL’ex Fiorentina, come noto, è legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2026 e, in questi mesi, ha rispedito al mittente ogni proposta ricevuta dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Vlahovic, la Juve ha deciso: saluta per 40 milioni, c’è una nuova destinazione

