Addio Chiara eri speciale Il suo sorriso e la sua storia avevano commosso tutta l’Italia | è morta a 27 anni

Addio Chiara, eri davvero speciale. Il tuo sorriso e la tua storia hanno toccato il cuore di tutta Italia. A soli 27 anni, ci hai lasciato a causa di una gravissima malattia. Una notizia insostenibile, che ha colpito profondamente tutti noi. La tua luce rimarrà viva nei nostri ricordi e nei nostri cuori.

Una notizia tremenda, quella che nessuno voleva sapere, è purtroppo arrivata nelle scorse ore. Il sorriso di Chiara si è spento per sempre, a causa di una gravissima malattia che per anni l’ha attanagliata. La giovane, che aveva appena 27 anni, è morta come ha confermato la sua famiglia in un messaggio social.Su Instagram i parenti e gli amici di Chiara hanno scritto precisamente: “Con profonda dispiacere vi informiamo che è venuta a mancare“. La sua storia, fatta certamente di dolore a causa della patologia, aveva commosso tutti anche perché lei si era data sempre una grande forza e aveva anche realizzato qualcosa di importante.Leggi anche: “È il suo corpo”. Finite le speranze di trovare in vita Gina: era scomparsa da un meseChiaramorta a 27 anni: la sua storia aveva commosso tuttiChiara Pennuti è morta domenica 11 maggio nella sua abitazione. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it