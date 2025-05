Addio Anguissa? Il Napoli spinge per il sostituto | i dettagli

Il Napoli si prepara a un'estate intensa, con il futuro di Anguissa messo in discussione da sirene arabe. Il club partenopeo intensifica i contatti per trovare un degno sostituto, già individuato nel mirino. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione e le possibili evoluzioni nel centrocampo azzurro.

Sirene arabe Anguissa: il Napoli ha già individuato il profilo ideale per rimpiazzarlo.­L’estate del Napoli si preannuncia rovente, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Sirene arabe continuano ad attrarre un pilastro della mediana azzurra e l’offerta economica sembra difficile da rifiutare. La dirigenza azzurra, però, non si è fatta trovare impreparata e ha già individuato un possibile sostituto, con un profilo di spessore direttamente da una big di Serie A.Offerta monstre per Anguissa, il Napoli valuta la cessioneL’offerta per Zambo Anguissa è da capogiro: 22 milioni di euro. Un’offerta allettante, soprattutto considerando l’età del giocatore e l’andamento altalenante dell’ultima stagione. Il centrocampista camerunese sembrerebbe dunque destinato a lasciare Napoli.Offerta monstre per Anguissa, il Napoli valuta la cessione (LaPresse) spazioNapoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it