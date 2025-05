Addio alla dottoressa Simonetta Morselli primario di Oculistica al San Bassiano

L'ULSS 7 Pedemontana piange la scomparsa della dottoressa Simonetta Morselli, primario di oculistica presso l'ospedale San Bassiano. La stimata professionista, nota per la sua dedizione e competenza, ci ha lasciato nella notte tra lunedì e martedì, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e tra i suoi pazienti.

L’ULSS 7 Pedemontana ha annunciato con profonda commozione la scomparsa della dottoressaSimonettaMorselli, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. La stimata professionista si è spenta nella notte tra lunedì e martedì, a causa di. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Addio alla dottoressa Simonetta Morselli, primario di Oculistica al San Bassiano

