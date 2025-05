Addio al famosissimo presidente | ha scritto pagine di storia il triste annuncio

Un'epoca termina con l'addio del famosissimo presidente, protagonista indiscusso della storia recente. La sua voce libera e autentica ha segnato la politica contemporanea, lasciando frasi indimenticabili che risuonano come un testamento morale. Con la sua partenza, il mondo perde un'icona che ha sempre sfidato le convenzioni. “Sono un contadino” resta un simbolo della sua umiltà e determinazione.

Un grande protagonista del nostro tempo ci ha lasciati. Con lui se ne va una delle voci più libere, autentiche e controcorrente della politica contemporanea. Le sue frasi, sempre taglienti e cariche di significato, restano come testamento morale di un'esistenza vissuta intensamente. "Sono un contadino nell'animo"; "Ho dato un senso alla mia vita, morirò felice"; "Ho il destino dell'avanguardia"; "La cultura è figlia delle stronzate". Parole che oggi suonano come un commiato.Negli ultimi mesi, la sua salute si era aggravata. Aveva annunciato pubblicamente la diagnosi di un tumore all'esofago, lasciando intendere che non avrebbe intrapreso cure aggressive. "Il mio corpo non ce la fa più", aveva detto con lucidità, "un guerrigliero ha diritto a riposare". Così, a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, si è spento serenamente, nella sua amata casa di campagna, accanto alla moglie.

