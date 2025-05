Addio a vico Littorio e vico Mussolinea Lipari pronta a cancellare la toponomastica fascista

Lipari si prepara a eliminare definitivamente i nomi di Vico Littorio e Vico Mussolinea, segnando un passo significativo nella rimozione della toponomastica fascista. Mentre in Italia si celebrano cerimonie nostalgiche, la giunta comunale accoglie con decisione la proposta di cancellare i riferimenti a figure del passato che riflettono un'ideologia divisiva e potenzialmente drammatica.

Liparipronta a cancellare le vie dedicate ai fascisti. Mentre in Italia si celebrano ancora cerimonie nostalgiche e si tenta di imporre il nome a piazze e vie di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, la giunta del comune eoliano, accoglie la proposta avanzata durante la. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Addio a vico Littorio e vico Mussolinea, Lipari pronta a cancellare la toponomastica fascista

