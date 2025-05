Addio a Samuel French L’attore Che Conquistò Scorsese e Il Cuore di Hollywood

Hollywood è in lutto per la scomparsa di Samuel French, talentuoso attore texano che ha catturato l'attenzione di registi del calibro di Martin Scorsese. All'età di 45 anni, French è venuto a mancare il 9 maggio a Waco, Texas, dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore aggressivo. La sua straordinaria carriera e il suo spirito resteranno nel cuore di molti.

Hollywood piange la scomparsa di SamuelFrench, attore texano . A soli 45 anni, si è spento venerdì 9 maggio in un ospedale della sua città natale, Waco, Texas, dove era tornato per ricevere le ultime cure. Da tempo combatteva con coraggio contro un tumore aggressivo, che alla fine ha avuto il sopravvento.L'attore texano si è spento a 45 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

Cosa riportano altre fonti

