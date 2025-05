Addio a Marco Di Bari musicista e compositore originario di Casoli

Il mondo della musica piange la scomparsa di Marco Di Bari, talentuoso musicista e compositore originario di Casoli, deceduto a 66 anni a Milano a causa di un malore improvviso. Riconosciuto come uno dei più importanti compositori della sua generazione, Di Bari ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano.

Nato a Casoli nel 1958, ha studiato pianoforte con Marco.

Accademia Chigiana in lutto per la morte del compositore Marco Di Bari. "Lascia un vuoto incolmabile" - L’Accademia Chigiana si unisce al lutto del mondo della musica, della cultura e dello spettacolo per la prematura scomparsa di Marco Di Bari, compositore e didatta innovativo, una voce fondamentale ne ... 🔗radiosienatv.it

Le lacrime dell’Accademia. Addio a Marco Di Bari: "Perdita umana e artistica" - Incontri con il Maestro: il direttore di Composizione si è spento a 68 anni. La sovrintendente Gidaro: "Sensibile ed eclettico, vero compositore moderno". 🔗msn.com

