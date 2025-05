addio a marco di bari musicista e compositore originario di casoli

Il mondo della musica piange la perdita di Marco Di Bari, talentuoso musicista e compositore originario di Casoli, scomparso a 66 anni per un malore improvviso a Milano. Riconosciuto come uno dei maggiori esponenti della sua generazione, la sua arte ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura musicale italiana.

Mondo della musica in lutto per la scomparsa, a 66 anni, del maestro Marco Di Bari, musicista e compositore. Considerato uno dei compositori più rappresentativi della sua generazione, Di Bari è morto per un malore improvviso a Milano. Nato a Casoli nel 1958, ha studiato pianoforte con Marco. 🔗Leggi su Chietitoday.it