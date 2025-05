Addio a Josè Mujica ex Presidente dell' Uruguay Eccolo a Venezia nel 2018 con Kusturica

Addio a José Mujica, ex presidente dell'Uruguay, scomparso all'età di 89 anni dopo una lunga malattia. Icona di umanità e modestia, partecipò al Festival del Cinema di Venezia nel 2018, insieme al regista Emir Kusturica. La sua eredità politica e morale continuerà a ispirare le generazioni future.

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2025 L'ex Presidentedell'UruguayJosè "Pepe" Mujica è morto all'età di 89 anni. Era malato da tempo. Da tempo si sottoponeva a cure palliative per un tumore all'esofago. Ecco quando partecipò al Festival del Cinema di Venezia con Kusturica nel 2018. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Addio a Josè Mujica, ex Presidente dell'Uruguay. Eccolo a Venezia nel 2018 con Kusturica

