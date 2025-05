Addetti scuolabus protestano davanti al Comune | Così rischiamo di essere esclusi

Questa mattina, i lavoratori del servizio scuolabus del Comune di Foggia hanno protestato davanti al municipio per esprimere la loro preoccupazione riguardo al futuro occupazionale. Con contratti a tempo determinato in scadenza il 30 giugno, i circa dieci operatori temono di essere esclusi da un servizio fondamentale per la comunità.

Sono scesi in piazza questa mattina i lavoratori Addetti al servizio scuolabus del Comune di Foggia per manifestare contro l’incertezza che grava sul loro futuro occupazionale. Circa una decina di operatori, impiegati con contratto a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno, si sono. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Addetti scuolabus protestano davanti al Comune: "Così rischiamo di essere esclusi"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Due autisti di scuolabus positivi alla cocaina a Teramo

In provincia di Teramo, due autisti di scuolabus sono stati denunciati per guida in stato di alterazione dopo essere risultati positivi alla cocaina.