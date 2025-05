Adani | Manca Buongiorno e Olivera fa il centrale Il Napoli fa tre cambi contro il Genoa e non entra Marin

Nel pareggio 2-2 tra Napoli e Genoa, Lele Adani analizza la scelta di Olivera come centrale in assenza di Buongiorno, evidenziando la mancanza di un difensore centrale puro. L’assenza di Marin tra le scelte di Conte suscita interrogativi, mentre il Napoli continua a cercare equilibrio dopo il secondo gol subito.

Lele Adani a Viva El Futbol commenta il pareggio del Napolicontro il Genoa per 2-2. Adani pone l’accento sull’assenza di un difensore centrale puro come sostituto di Buongiorno e Juan Jesus. Conte ha preferito Olivera e Rafa Marin.Leggi anche: Il Napoli non è arretrato dopo il secondo gol. Ma ha subito reti che di solito non prendeAdani: «Il Napoli prende due gol di testa e subisce la traversa di testa»Il commento di Adani sull’assenza di un centrale nonostante Rafa Marin in panchina:«La partita ha preso pieghe particolari. Napoli ha prodotto a sufficienza per vincere ma poi ci sono tante situazioni. Conte si è inventato il finale di stagione di Raspadori, il 2-1 è meraviglioso. La partita è stata preparata bene, però.sufficienza per vincere la partita. La natura della partita è stata fatta bene, non hai mai preso il largo e quindi il Genoa serio ha creato qualche problema. 🔗Leggi su Ilnapolista.it