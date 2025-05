Adani insoddisfatto | La Juve è andata a rilento! Da quando è arrivato Tudor aveva il calendario migliore ma è andata un po’ piano C’è una cosa che non ho imparato sul campo

Lele Adani esprime la sua insoddisfazione riguardo alla Juventus dopo il recente pareggio contro la Lazio. In un'intervista a Viva El Futbol, l’ex difensore e attuale opinionista mette in evidenza le difficoltà della squadra sotto la guida di Tudor, sottolineando che, nonostante il calendario favorevole, i risultati sono stati deludenti.

Adani, ex difensore ed ora opinionista, ha parlato così della Juve a Viva El Futbol dopo il pareggio contro la Lazio. Le sue dichiarazioniLele Adani tira le orecchie alla Juventus dopo il pareggio contro la Lazio. Le dichiarazioni dell’ex difensore a Viva El Futbol.PAROLE – «Udinese e Venezia non regalano niente. La Juve è andata un po’ a rilento: quando è arrivatoTudoraveva il calendariomigliore e alla fine ha ottenuto tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. È andata un po’ piano. Giocare un calendario sulle avversarie e dare per scontati dei risultati, non è quello che io ho imparato sul campo». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani insoddisfatto: «La Juve è andata a rilento! Da quando è arrivato Tudor aveva il calendario migliore ma è andata un po’ piano. C’è una cosa che non ho imparato sul campo»

