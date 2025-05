Acqua totalmente pubblica? ' No' di Palazzo Vecchio ai Comuni della Piana | Più quota pubblica ma privato resta

I sindaci di dodici comuni della Piana fiorentina, uniti oltre le differenze politiche, hanno lanciato un appello per il ritorno all'acqua totalmente pubblica, criticando la situazione attuale di Publiacqua. In una recente conferenza congiunta, hanno sottolineato che "non esistono ragioni normative o economiche che giustifichino la permanenza di quote private nella gestione del servizio idrico".

