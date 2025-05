Acqua pubblica e multiutility | il caso dei sindaci che vogliono ricomprare le quote di Acea

Il comune di Castelfranco Piandiscò sta lavorando per ripristinare la gestione pubblica del servizio idrico, avvalendosi della collaborazione di altri 11 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. In un contesto segnato dalla fusione di gestori come Publiacqua nella Multiutility toscana, i sindaci cercano di riacquistare le quote di Acea per garantire un servizio più performante e trasparente.

Il comune di Castelfranco Piandiscò è al lavoro per tornare a una gestione pubblica del servizio idrico. Il progetto è condiviso con altri 11 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia che avevano in comune il gestore PubliAcqua che nel frattempo ha aderito alla multiutility toscana.

Acqua totalmente pubblica? 'No' di Palazzo Vecchio ai Comuni della Piana: "Più quota pubblica, ma privato resta" - I sindaci di ben dodici comuni della Piana fiorentina, di diversi orientamenti politici, si sono messi tutti insieme per chiedere che Publiacqua torni interamente pubblica. Lo hanno fatto con una ... 🔗firenzetoday.it

Dodici sindaci e la Multiutility: "L’acqua torni tutta pubblica. Ricompriamo le quote di Acea" - Da Sesto a Calenzano passando per Campi e altri nove primi cittadini: ecco il piano "Senza obbligo di spartire dividendi potremo ripagare i 100 milioni. E Alia modifichi lo statuto". 🔗msn.com

Gestione pubblica dell’acqua: il sindaco Rossi all’incontro sulla Multiutility, 12 comuni propongono di riacquistare le quote Acea - Si è svolto presso il Comune di Sesto Fiorentino un incontro istituzionale che ha visto la partecipazione di dodici sindaci delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, tra cui il Sindaco di Ca ... 🔗valdarnopost.it

