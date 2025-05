Accusato di maltrattamenti dall’ex moglie viene assolto in via definitiva perché è un “fatto culturale”

Un uomo bengalese, accusato di maltrattamenti dalla ex moglie, è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello di Milano. La sentenza ha messo in luce le dinamiche culturali alla base della vicenda, mentre i giudici hanno disposto il rinvio degli atti in Procura per indagare su possibili false testimonianze da parte della donna e del suo nuovo compagno.

È stato assolto in via definitiva l'uomo bengalese Accusato di maltrattamenti dall'ex moglie. La Corte d'Appello di Milano ha rinviato gli atti in Procura affinché proceda valutando il reato di falsa testimonianza nei confronti della 28enne e del nuovo compagno. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Accusato di maltrattamenti dall’ex moglie, viene assolto in via definitiva perché è un “fatto culturale” - È stato assolto in via definitiva l’uomo bengalese accusato di maltrattamenti dall’ex moglie. La Corte d’Appello di Milano ha rinviato gli atti in Procura affinché proceda valutando il reato di falsa ... 🔗fanpage.it

Carabiniere condannato per maltrattamenti: picchiò la moglie per aver tifato il Napoli in una partita contro la Juventus - Torino – Si è chiuso oggi, venerdì 9 maggio 2025, con una condanna a tre anni e quattro mesi di detenzione domiciliare, il processo a carico di un carabinie ... 🔗infodifesa.it

Accusato di aver maltrattato la moglie, condannato a 4 anni e 4 mesi - E' la condanna con rito abbreviato stabilita dal gup Loredana Camerlengo per un uomo di Montesarchio accusato di maltrattamenti ... mantenuti nei confronti della moglie, parte civile con l ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Animali: maltrattamenti e diritti - da LNDC le soluzioni che le Istituzioni dovrebbero adottare

Dopo il Convegno indetto dalla LNDC Animal protection, le soluzioni emerse alle diverse problematiche sono tante e necessitano di attenzione da parte delle Istituzioni.