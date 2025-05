Accredia accreditamento leva strategica per competitività e sostenibilità Paese

L'accreditamento si afferma come strumento cruciale per migliorare la competitività e promuovere la sostenibilità del nostro Paese. Durante l'Assemblea annuale di Accredia, tenutasi a Roma, sono stati presentati risultati significativi che dimostrano l'importanza di questo approccio strategico per il sistema economico e sociale nazionale.

(Adnkronos) – L’accreditamento cresce e si conferma levastrategica per la competitività e la sostenibilità del sistema Paese. E' quanto emerso oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea annuale di Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento, che ha presentato i risultati dell’attività svolta nel 2024 per verificare la competenza degli organismi di certificazione e ispezione e . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

