Accordo Usa-Cina sui dazi l’analisi dell’economista | Il vero rischio è svuotare la Wto

L'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina suscita scetticismo nell'analisi di Andrea Fracasso, docente di politica economica all'Università di Trento. Secondo l'economista, il vero rischio è la possibile erosione della WTO, mentre il panorama di guerra commerciale rimane complesso. La vittoria è ancora lontana, richiedendo un'attenta valutazione delle implicazioni globali.

Roma, 13 maggio 2025 – È presto per cantare vittoria. L’Accordo fra Usa e Cina sui dazi non convince fino in fondo Andrea Fracasso, titolare di una cattedra di politica economica all’Università di Trento, ma soprattutto attento osservatore di quello che sta avvenendo sul fronte della guerra commerciale. “Per ora siamo in presenza di un Accordo molto vago e a termine. Considerando il modo in cui finora ha agito l’amministrazione Trump, non è detto che sia il testo definitivo. Ma, poi, di quali accordi stiamo parlando? Sono intese settoriali, non di libero scambio, riguardano solo alcuni prodotti e non altri. E, in ogni caso, avremo una differenziazione delle tariffe da Paese a Paese”. Insomma, non si fida?“Diciamo che è un passo che attenua gli eccessi dello scontro, ma non è detto che si arrivi a un Accordo davvero soddisfacente. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accordo Usa-Cina sui dazi, l’analisi dell’economista: “Il vero rischio è svuotare la Wto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accordo Dazi Usa - Cina. Segretario al Tesoro: “Abbasseranno i loro dazi del 115 per cento” - In un comunicato si precisa che la Cina manterrà un dazio del 10 per cento sulle merci Usa, rimuoverà la barriera commerciale del 91 per cento e sospende il restante 24 per cento per 90 giorni. Gli ... 🔗tg.la7.it

Dazi Usa-Cina, gli effetti dell'accordo: il crollo dell'oro, il balzo delle Borse e del petrolio. Cosa succede ora - Nuovo accordo tra Usa e Cina sui dazi. Cosa prevede? Le due maggiori potenze economiche mondiali sono impegnate in una guerra commerciale dall'imposizione di imposte proibitive da parte di ... 🔗msn.com

Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: "Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: 'Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl' ... 🔗tg24.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.