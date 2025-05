Accordo USA-Cina | sospensione delle tariffe per 90 giorni e nuove prospettive economiche

Nel cuore del Fondo Monetario Internazionale, si è siglato un accordo cruciale tra Stati Uniti e Cina, con la sospensione delle tariffe per 90 giorni. Questo passo rappresenta una nuova fase di cooperazione economica, aprendo innumerevoli possibilità per le due potenze e promettendo stabilità in un panorama globale volatile.

Nel cuore degli uffici del Fondo Monetario Internazionale, lontano dai riflettori e dagli occhi indiscreti, si è tracciato un percorso che ha portato all'annuncio di un inteso Accordo commerciale tra le due maggiori potenze mondiali, Stati Uniti e Cina. Un incontro riservato, svolto circa tre settimane fa, ha posto le basi per una tregua nelle .

