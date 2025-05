Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco | investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs

Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, è stato siglato un accordo strategico tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco. Gli investimenti complessivi supereranno i 760 milioni di euro, con 400 milioni dalla Grecia e 360 milioni dal Gruppo FS, orientati al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria.

Nel corso del vertice intergovernativo Italia-Grecia, svoltosi a Villa Doria Pamphilj a Roma, sul fronte ferroviario sono stati annunciati investimenti per contribuire al rilancio e potenziamento della rete ferroviaria ellenica. L'incontro è stato l'occasione per coordinare e affrontare sfide comuni, rafforzando la cooperazione per promuovere anche la mobilità delle persone e delle merci.«Oggi ci impegniamo a rafforzare anche nostra cooperazione economica. L'Italia è il primo partner commerciale della Grecia: l'Accordo tra Ferrovie dello Stato e il Ministero dei Trasportigreco che rilancia un importante collaborazione strategica». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia.