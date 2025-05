Accordo Mitsotakis-Meloni per 19 miliardi su PMI e AI via agli investimenti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier greco Kyriakos Mitsotakis hanno siglato un accordo del valore di 19 miliardi di euro, avviando investimenti strategici in aree chiave come la farmaceutica e l'intelligenza artificiale. Questo memorandum d'intesa segna un passo importante verso una maggiore collaborazione economica tra Italia e Grecia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier greco Kyriakos Mitsotakis hanno firmato un memorandum of understanding che prevede una serie di collaborazioni tra i due Paesi su diversi settori dell'economia. Dalla farmaceutica all'intelligenza artificiale, Grecia e Italia hanno rinnovato la loro collaborazione intensificando i rapporti bilaterali.Tra le questioni più rilevanti trattate nell'Accordo, anche quella della connessione energetica tra i due Paesi attraverso un cavo sottomarino, che coinvolgerà il gestore di rete italiano Terna e quello greco Ipto.Meloni e Mitsotakis firmano l'AccordoAlla firma del memorandum of understanding tra Grecia e Italia erano presenti anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro dello Sviluppo della Repubblica Ellenica, Takis Theodorikakos, e il Ministro per la Governance Digitale, Dimitris Papastergiou.