Accordo Italia-Usa per la mobilità di docenti e studenti

Un nuovo accordo tra la Rete delle Fondazioni ITS nazionale e l’American Association of Community Colleges è stato firmato all’Hudson Valley Community College di Troy, New York. Questa intesa strategica mira a potenziare la mobilità di docenti e studenti, rafforzando così i legami tra gli Istituti Tecnici Superiori italiani e i college statunitensi.

Firmato un Accordo strategico tra la Rete delle Fondazioni ITS nazionale e l’American Association of Community Colleges. È stato siglato presso l’Hudson Valley Community College di Troy (Stato di New York).L’intesa mira a rafforzare i legami tra gli ITS Italiani e i college statunitensi, promuovendo la mobilità di studenti e docenti, la co-progettazione di percorsi formativi e l’avvio di tirocini internazionali. Si tratta di un passo fondamentale verso la creazione di un ecosistema formativo transatlantico, capace di formare tecnici altamente specializzati in settori chiave come meccatronica, cybersecurity, sostenibilità ambientale e AI applicata all’industria. AccordoItalia-Usa per la mobilità di docenti e studenti Strumenti Politici. 🔗Leggi su Follow.it © Follow.it - Accordo Italia-Usa per la mobilità di docenti e studenti

