Accordi da 600 miliardi e taglio delle sanzioni alla Siria | show di Trump a Riad

Il presidente Trump avvia il suo tour mediorientale con una tappa a Riad, caratterizzata da accordi da 600 miliardi e un controverso avvicinamento alla Siria. Questa visita segna un rinnovato legame strategico con l'Arabia Saudita e un cambiamento nelle dinamiche geopolitiche della regione, promettendo investimenti significativi e una potenziale revisione delle sanzioni.

Il presidente Usa inaugura il suo tour mediorientale con una visita ad alto impatto: intese miliardarie, apertura allaSiria e alleanza strategica rinnovata con l’Arabia Saudita 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Accordi da 600 miliardi e taglio delle sanzioni alla Siria: show di Trump a Riad

