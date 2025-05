Accoltellato e lasciato agonizzante in strada al culmine di un litigio | 30enne ricoverato in ospedale in gravi condizioni E’ successo in zona Bufalotta a Roma

Un drammatico episodio di violenza ha scosso il quartiere Bufalotta di Roma, dove un 30enne è stato accoltellato al culmine di un litigio. Trasportato d'urgenza in ospedale, versava in gravi condizioni. L'aggressore, un 27enne, è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Un episodio di violenza estremamente grave si è consumato ieri pomeriggio in via di Tor San Giovanni, nel quartiere della Bufalotta, a Roma. Un 30enne è stato Accoltellato e lasciatoagonizzante per strada dopo un'accesa discussione con un 27enne, che è stato arrestato poco dopo per tentato omicidio. L'aggressore, dopo aver consumato l'atto, è fuggito a bordo della sua auto, tentando di nascondere l'arma utilizzata.La Dinamica dell'AccadutoSecondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia di stato, l'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio, quando il 27enne ha avuto un litigio con la sua vittima, il quale sarebbe sfociato in un attacco fisico violento. Dopo aver colpito il rivale con un coltello, l'aggressore è fuggito rapidamente dalla scena del crimine, cercando di sbarazzarsi dell'arma utilizzata.