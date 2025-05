Acciaio verde | ecco perché secondo il Wwf in Italia si può fare molto di più

Il WWF Italia ha recentemente presentato un'analisi focalizzata sulle strategie e le performance delle aziende elettrosiderurgiche italiane, intitolata “Acciaio verde: a che punto siamo in Italia?”. Questo report mette in luce le opportunità di miglioramento per promuovere una produzione di acciaio più sostenibile nel nostro Paese, evidenziando la necessità di un impegno maggiore.

Di WWF ItaliaÈ stata lanciata in questi giorni la prima analisi del WWF Italia sulle strategie e le performance dichiarate dalle principali aziende elettrosiderurgiche Italiane, "Acciaioverde: a che punto siamo in Italia? Analisi delle strategie e delle performance dichiarate dalle principali aziende di settore". Dallo studio dei bilanci ESG delle prime dodici imprese per volumi di Acciaio secondario prodotto, emerge che il 58% non ha definito obiettivi di decarbonizzazione chiari e monitorabili, solo 6 su 12 sono dotate di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia (quasi sempre al di sotto del loro potenziale), solo 4 su 12 stanno testando combustibili a basse emissioni come il biometano e solo 1 su 12 ha una policy interna per la salvaguardia della biodiversità.L'analisi prende in esame i bilanci di sostenibilità pubblicati nel 2024 (su anno fiscale 2023) dalle principali aziende Italiane del settore, con l'obiettivo di comprendere se, e in che misura, il comparto si stia realmente orientando verso un modello produttivo più sostenibile.

