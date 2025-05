Acciaierie d' Italia | chiesta cassa integrazione per 3926 lavoratori dopo sequestro altoforno 1

Acciaierie d'Italia ha richiesto la cassa integrazione per 3.926 lavoratori, di cui 3.538 a Taranto, a causa del sequestro dell'altoforno 1. Questa misura è stata adottata dopo un drastico dimezzamento della produzione, seguito a un grave incidente avvenuto il 7 maggio scorso. Le conseguenze della situazione pongono interrogativi sul futuro dei lavoratori e sulla produzione.

Acciaierie d'Italia in As ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassaintegrazione per 3926lavoratori, di cui 3538 nello stabilimento di Taranto, dopo il dimezzamento della produzione in seguito al sequestro disposto dalla procura dell'altoforno 1 dove il 7 maggio scorso si è verificato un grave incendio a causa dello scoppio di una tubiera. E' stata chiesta la cig anche per 178 lavoratori del sito di Genova, 165 di Novi Ligure e 45 di Racconigi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Acciaierie d'Italia: chiesta cassa integrazione per 3926 lavoratori dopo sequestro altoforno 1

Le notizie più recenti da fonti esterne

Acciaierie d'Italia: chiesta cassa integrazione per 3926 lavoratori dopo sequestro altoforno 1 - Acciaierie d'Italia richiede cassa integrazione per 3926 lavoratori dopo l'incendio all'altoforno 1 di Taranto. 🔗msn.com

Acciaierie d'Italia, alta tensione: cosa sta succedendo, "impianto compromesso" - Alta tensione intorno allo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Questa mattina, 13 maggio, si terrà l'incontro in videoconferenza tra Acciaierie d'Italia e sindacati: all'ordine del giorno l'a ... 🔗informazione.it

Acciaierie d'Italia non vuole limiti per i «wind days» - TARANTO - «Eliminare tutta la prescrizione n. 63 e più in generale il paragrafo sui wind days delle pagine 58 e 59 della proposta di Parere istruttorio conclusivo». Due righe e poche parole per cancel ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile Cassa Altoparlante Wireless -32% Sconti e Offerte

JBL GO 3 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 5 h di Autonomia, USB, Blu : Amazon.