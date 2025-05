Accendino nascosto proprio lì Ibiza Altea svela il clamoroso retroscena sull’Isola | assurdo

Accendino nascosto in Ibiza: l'isola svela un clamoroso retroscena che supera ogni aspettativa. Non si tratta di naufraghi in cerca di cocchi, ma di un incendio illegale che ha minacciato il pacifico scenario di Altea. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi parte col botto, rivelando situazioni surreali e scandalose.

News tv. Altro che naufraghi spaesati in cerca di cocchi e solidarietà. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è partita col botto. o meglio, con una fiammata. E no, non parliamo di passioni scoppiate sotto le stelle, ma di un fuoco acceso illegalmente che ha rischiato di trasformare la pittoresca Playa Uva in una grigliata improvvisata, con tanto di vento complice e produzione in allarme rosso. "Accendinonascostoproprio lì", IbizaAlteasvela il clamorosoretroscenasull'Isola: assurdo Tutto è iniziato durante la prima notte del gruppo dei "giovani", quel manipolo di naufraghi rampanti che più che adattarsi sembravano pronti a improvvisare una puntata di Survivor con le scorciatoie.