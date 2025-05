Accadde oggi 13 maggio | Roberto Baggio ed altre ricorrenze

Il 13 maggio segna non solo la nascita di eventi storici ma anche la celebrazione di icone sportive, come Roberto Baggio. In questo giorno, ripercorriamo momenti significativi del passato, comprese le emozioni legate al mondo del calcio e le ricorrenze che ci ricordano l'importanza dello sport nella nostra cultura.

13 maggio: RobertoBaggio ed altrericorrenze Ricordate quando una volta la Domenica Sportiva ospitava la squadra campione d’Italia? La sera del 21 maggio 1995, durante i festeggiamenti a Torino per il ventitreesimo scudetto bianconero, un tifoso disse: “Signor Bettega e signor Moggi, non ci togliete il gioiello”. Ma come sapete.Il 13 maggio del 1995 RobertoBaggio realizzò l’ultima rete con la Vecchia Signora . E dell’unico gol con quella maglia di Robert Jarni. Novant’anni fa nasce Ion Oblemenco, campione di Romania con l’Universitatea Craiova sia da giocatore (vince anche una Coppa nazionale) che da tecnico. Festeggia i sessant’anni Fabio Calcaterra, 138 presenze in Serie A tra Inter, Cesena e Bari. P.S. Devo ammetterlo: con quel nome e quel cognome conoscevo solo la ‘Littorina della Brianza’. 🔗Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 13 maggio: Roberto Baggio ed altre ricorrenze

Accadde oggi: 13 maggio, la prima apparizione della Madonna di Fatima

Segnala fremondoweb.com: La domenica del 13 maggio 1917, dopo che i tre cuginetti Lucia Dos Santos, Francesco Marto e Giacinta Marto assistirono alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Aljustrel per ...

Almanacco | Martedì 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

firenzetoday.it scrive: Oroscopo del 13 maggio 2025 ARIETE Amore: Potresti sentirti più impulsivo del solito. Evita reazioni affrettate nelle discussioni. Lavoro: Giornata carica di tensione: cerca di non entrare in ...

Accadde oggi: 1898, la nascita di Erno Egri Erbstein

calciocasteddu.it scrive: Il 13 maggio è il giorno del ricordo di un grande protagonista del calcio italiano, che ebbe successo anche a Cagliari: Erno Egri Erbstein.

