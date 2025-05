Accadde oggi | 13 maggio la prima apparizione della Madonna di Fatima

Il 13 maggio 1917 segna un evento straordinario nella storia della fede: la prima apparizione della Madonna di Fatima. In questo giorno, i tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ebbero l'opportunità di incontrare la Vergine, che rivelò loro importanti messaggi e profezie. Un momento che ha profondamente influenzato la spiritualità e la devozione nel mondo.

Molte furono le predizioni che, da quel momento, la Vergine fece ai tre pastorelli che si imbatterono in Lei La domenica del 13 maggio 1917, dopo che i tre cuginetti Lucia Dos Santos, Francesco Marto e Giacinta Marto assistirono alla Santa . ContinuaL'articolo Accaddeoggi: 13 maggio, la primaapparizionedellaMadonna di Fatima proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 13 maggio, la prima apparizione della Madonna di Fatima

Le notizie più recenti da fonti esterne

13 Maggio | Oroscopo segno per segno, almanacco, accadde oggi - Il 13 maggio è il 133º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 233 giorni alla fine dell’anno. Fase lunare: Gibbosa calante Santo del giorno: Madonna di Fatima Proverbio del giorno: ... 🔗vicenzatoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.