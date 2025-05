Abusi Depardieu condannato a 18 mesi

Gérard Depardieu, il celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale da un tribunale di Parigi per aggressione sessuale. La pena, sospesa, è il risultato di un processo legato a episodi di abuso risalenti al 2021, denunciati da due donne sul set di un film.

10.54 Gérard Depardieu è stato condannato da un tribunale di Parigi a 18 mesi di carcere, con la condizionale, per aggressione sessuale. La pena è dunque stata sospesa. L'attore francese, 76 anni, è stato ritenuto colpevole per Abusi avvenuti durante un set del 2021, denunciati da due donne che ne sono state vittime. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

