Abusi al Forteto morto il profeta | addio a Rodolfo Fiesoli

È con la scomparsa di Rodolfo Fiesoli, noto come il "Profeta", che si chiude un capitolo controverso legato al Forteto. A 84 anni, Fiesoli era in detenzione domiciliare dopo aver ricevuto una condanna definitiva per abusi sessuali e maltrattamenti. La sua figura rimane segnata da profondi interrogativi e sofferenze nel contesto della comunità da lui cofondata.

morto il "profeta". Si è spento a 84 anni l'ex cofondatore del Forteto, comunità fondata insieme a Luigi Goffredi, condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi per Abusi sessuali e maltrattamenti. Pena che stava scontando con la detenzione domiciliare in una Rsa di Padova (dopo che nel 2023. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Abusi al Forteto, morto il "profeta": addio a Rodolfo Fiesoli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Morto Rodolfo Fiesoli, chi era il ‘profeta’ del Forteto - Nel 1978 il primo arresto fino alla condanna in via definitiva arrivata solo nel 2019. Stava scontando la pena a 14 anni e 10 mesi in una Rsa a Padova ... 🔗msn.com

Morto Rodolfo Fiesoli, il “Profeta” del Forteto. In Commissione parla finalmente una madre - Scomparso a 83 anni il fondatore della comunità del Forteto. L’audizione di Flora Rusciano apre uno squarcio su nuove verità e vecchi silenzi ... 🔗msn.com

È morto Rodolfo Fiesoli, il «profeta» del Forteto condannato per abusi sui minori - È morto Rodolfo Fiesoli. Il “profeta” del Forteto si è spento a 83 anni – come riferisce Il Mattino di Padova - nella casa di reclusione per anziani Villa Altichiero, nel Padovano, dove stava ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trovato morto in Francia l’ex prete Preynat - al centro di uno dei più grandi scandali di abusi nella Chiesa

È l’epilogo – scrive il quotidiano cattolico La Croix – di una vicenda che ha scosso la Chiesa di Francia.